Ижевчанин победил на международной многодневной велогонке по маунтинбайку

12 Февр. 07:04 2019-02-12T09:55:47+03:00

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Ижевчанин Тимофей Иванов победил в международной многодневной велогонке Salamina Epic MTBattle S 1 по маунтинбайку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соревнования проходили в Греции. Второе место занял поляк Вавак Бартломей, 3 место - итальянец Брейдо Лука. Эта гонка дает гонщикам уникальную возможность заработать рейтинговые очки UCI.

Отметим, что в соревнованиях участвовали представители сборных команд Польши, Италии, США, Германии, Белоруссии, Канады, Бельгии, Франции, Швеции, Нидераландов, Японии, Испании и Словакии.

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ИСТОЧНИК KP.RU