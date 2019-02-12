Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на лыжном марафоне «Николов Перевоз»
Спортсмен из Удмуртии завоевал серебро на лыжном марафоне «Николов Перевоз», которые прошли 10 февраля на базе арт-усадьбы «Веретьево». Об этом сообщает Центр спортивной подготовки республики.
В соревнованиях приняли участие члены паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону, среди которых был Владислав Лекомцев.
Спортсмен принял участие в марафоне на дистанции 25 км и пришел на финиш вторым.
Напомним, что паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев вошел в тройку сильнейших на Всероссийских соревнованиях (подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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