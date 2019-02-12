2019-02-12T08:40:52+03:00
Общество

«Новая ярмарка» откроется 13 февраля на Центральной площади Ижевска

Каждый сможет совершить вкусные и интересные покупки
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В Ижевске продолжаются ярмарочные недели. 13 февраля в павильоне на Центральной площади откроется «Новая ярмарка». 80 предприятий из Удмуртии и других регионов России привезут все самое вкусное и интересное. Это и шикарный рыбный ассортимент, и колбасы из глубинок Удмуртии и от белорусских фермеров, сыры и молочная продукция, масло с частной маслобойни, тульские, тверские и татарские сладости, огромные азербайджанские гранаты, натуральные кисели и морсы, специи, чай, медовые коллекции.

Здесь же можно определиться с подарками к праздникам – среди многообразия текстиль в стиле прованс, кашемировые изделия или модная валяная обувь, тысячи полезных аксессуаров для кухни, красивые палантины, оригинальные сувениры.

Будет представлен новый ассортимент чая, сыров, текстиля.

На «Новой ярмарке» Выставочного центра «УДМУРТИЯ» каждый сможет совершить оригинальные покупки. А в пятницу и выходные здесь будут работать творческие мастер-классы.

Добрые встречи, новые вкусы, яркие покупки – на «Новой ярмарке» с 13 по 17 февраля!

Павильон на Центральной площади

13-16 февраля с 10.00 до 19.00, 17 февраля с 10.00 до 16.00.

телефон контроля качества: 8-912-856-10-28

Подробности: vk.com/izh_ng

Реклама. Без возрастных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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