2019-02-12T09:38:27+03:00
Общество

За январь 2019 года в администрацию Ижевска поступило 858 обращений граждан

В прошлом году в администрацию было направлено 33275 обращений
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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За январь 2019 года в администрацию Ижевска поступило 858 обращений граждан, это на 137 обращений больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Основные вопросы, которые волнуют жителей – предоставление земельных участков (27%), жилищно-коммунальное хозяйство (22%), дорожное хозяйство (21%) и градостроительная деятельность (16%).

В 2018 году в администрацию поступило 33275 обращений, это на 9% меньше, чем за 2017 год.

- Нам важно организовать обратную связь с горожанами, используя все возможные ресурсы - и сервисы городского сайта, и социальные сети и личный прием граждан - органы власти всегда должны быть открыты для конструктивного общения. И ответы на эти обращения должны быть конкретными, с указанием сроков, когда будет решен вопрос заявителя, - пояснил глава города Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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