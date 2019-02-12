За январь 2019 года в администрацию Ижевска поступило 858 обращений граждан
За январь 2019 года в администрацию Ижевска поступило 858 обращений граждан, это на 137 обращений больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Основные вопросы, которые волнуют жителей – предоставление земельных участков (27%), жилищно-коммунальное хозяйство (22%), дорожное хозяйство (21%) и градостроительная деятельность (16%).
В 2018 году в администрацию поступило 33275 обращений, это на 9% меньше, чем за 2017 год.
- Нам важно организовать обратную связь с горожанами, используя все возможные ресурсы - и сервисы городского сайта, и социальные сети и личный прием граждан - органы власти всегда должны быть открыты для конструктивного общения. И ответы на эти обращения должны быть конкретными, с указанием сроков, когда будет решен вопрос заявителя, - пояснил глава города Олег Бекмеметьев.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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