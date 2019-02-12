Число пользователей программы лояльности Tele2 выросло в 5 раз

12 Февр. 09:42 2019-02-12T09:42:31+03:00

Чаще всего они покупали украшения, заказывали товары на AliExpress и участвовали в онлайн-распродажах

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Мобильный оператор Tele2 определил предпочтения пользователей программы лояльности «Больше». По итогам 2018 года число активаций в программе увеличилось более чем в пять раз. Особенно резкий рост участников был отмечен в конце года, что можно объяснить подготовкой к новогодним праздникам.

Чаще всего абоненты использовали категорию ювелирных украшений – на нее пришлось около трети активаций. Клиенты пользовались выгодными предложениями от таких крупных сетей, как Valtera*, «Адамас», «585*Золотой», 585 Gold* и SUNLIGHT*. На втором месте оказалось предложение для любителей онлайн-шопинга в партнерстве с интернет-ретейлерами AliExpress* и TMall*. Его выбирали около 20% пользователей программы. Третье место списка самых востребованных акций занял интернет-магазин «ЛитРес». Его выбрали 14% пользователей. Участники получили книги в подарок, скидки и кешбэк за покупку аудио- и электронной литературы.

Чуть ниже в рейтинге оказались предложения BlackFridaySale* и «Киберпонедельника». Несмотря на относительно короткую продолжительность акций, на них пришлось примерно 9% активаций. Абоненты Tele2 получили возможность первыми приобрести товары российских и зарубежных онлайн-магазинов со скидкой до 90%.

Пятую позицию списка и примерно 5% подключений заняли предложения METRO Cash & Carry*, «Пятерочки» и «Перекрестка». Они позволили клиентам делать покупки с кешбэком на счет мобильного телефона.

*Вальтера, *585 Голд, *Санлайт, *Алиэкспресс, *БлэкФридэйСэйл, *МЕТРО Кэш энд Керри

ИСТОЧНИК KP.RU