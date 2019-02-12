Ижевчанин шантажировал интимными фотографиями 11-летнюю девочку

12 Февр. 10:02 2019-02-12T13:12:47+03:00

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В Ижевске завершилось расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который предлагал 11-летней девочке выслать интимные фотографии за вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- В марте 2018 года общался в соцсетях с девочкой, в ходе переписки она сообщила, сколько ей лет. Обвиняемый несколько раз просил отправить ему интимные фотографии, за которые обещал выслать мобильный телефон. Девочка, поверив, отправила несколько фотографий. Молодой человек сказал, что ему не понравилось и просил выслать вместе с новыми фото видео. Когда потерпевшая отказалась, обвиняемый сказал, что распространит фото, - сообщает ведомство.

В итоге молодой человек отправил фото своим знакомым. О преступлении узнала старшая сестра девочки, она и обратилась в полицию.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU