Две машины столкнулись в Ижевске
В Ижевске, по улице Севастопольская, 11 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
- 18-летний водитель автомобиля «Опель-Астра» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной «Опель-Зафира» под управлением 36-летней женщины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП пострадали пассажиры машины «Опель-Астра» - 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек.
ВАЖНО!
Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям-новичкам. Водителям данной категории необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге! Помните, что за рулем транспортного средства нужно быть особенно внимательным, скорость, с которой вы осуществляете поездку, должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением для выполнения требований Правил дорожного движения. Не переоценивайте свои возможности на дороге.
Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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