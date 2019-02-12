Две машины столкнулись в Ижевске

12 Февр. 10:16 2019-02-12T13:14:54+03:00

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В Ижевске, по улице Севастопольская, 11 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 18-летний водитель автомобиля «Опель-Астра» при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной «Опель-Зафира» под управлением 36-летней женщины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пострадали пассажиры машины «Опель-Астра» - 17-летняя девушка и 18-летний молодой человек.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается к водителям-новичкам. Водителям данной категории необходимо быть максимально внимательными и осторожными на дороге! Помните, что за рулем транспортного средства нужно быть особенно внимательным, скорость, с которой вы осуществляете поездку, должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением для выполнения требований Правил дорожного движения. Не переоценивайте свои возможности на дороге.

Будьте внимательны на дорогах! Берегите себя и своих близких!

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ИСТОЧНИК KP.RU