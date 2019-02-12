Доследственная проверка началась в Удмуртии по факту пожара, где погибли трое мужчин
В Удмуртии следственный отдел начал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме, где погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 11 февраля в Воткинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В огне погибли трое мужчин, в том числе 53-летний хозяин дома и его знакомые – мужчины 39 и 46 лет, - сообщает ведомство.
По имеющейся информации, в сгоревшем доме собирались компании для того, чтобы выпивать. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.
На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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