2019-02-12T13:16:38+03:00
Происшествия

Доследственная проверка началась в Удмуртии по факту пожара, где погибли трое мужчин

Пожар произошел в жилом доме в Воткинске
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по УдмуртииФото: ГУ МЧС по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Удмуртии следственный отдел начал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме, где погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 11 февраля в Воткинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В огне погибли трое мужчин, в том числе 53-летний хозяин дома и его знакомые – мужчины 39 и 46 лет, - сообщает ведомство.

По имеющейся информации, в сгоревшем доме собирались компании для того, чтобы выпивать. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В результате пожара в Воткинске погибло три человека (подробнее).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава города Олег Бекмеметьев сообщил , куда направят деньги от продажи Ижевских электрических сетей (подробнее).

Спортсмен паралимпиец из Удмуртии завоевал серебро на лыжном марафоне (подробнее).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост