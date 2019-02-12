Доследственная проверка началась в Удмуртии по факту пожара, где погибли трое мужчин

12 Февр. 10:37 2019-02-12T13:16:38+03:00

Пожар произошел в жилом доме в Воткинске

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В Удмуртии следственный отдел начал доследственную проверку по факту пожара в жилом доме, где погибли трое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 11 февраля в Воткинске произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В огне погибли трое мужчин, в том числе 53-летний хозяин дома и его знакомые – мужчины 39 и 46 лет, - сообщает ведомство.

По имеющейся информации, в сгоревшем доме собирались компании для того, чтобы выпивать. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU