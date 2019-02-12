Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В Ижевске задержаны работники службы администрации кладбищ, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
- 46-летний начальник служба администрации кладбищ, его 34-летний заместитель и два подчиненных - 45-летний управляющий кладбища и 29-летний смотритель получали взятки от ритуальных агентств за участки под захоронение на городских кладбищах и их благоустройство, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, все участники дела задержаны. Проведены обыски по месту жительства участников. Расследование дела продолжается.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Ох уж эта переменчивая погода в феврале! Подробный прогноз погоды до конца недели смотрите на сайте.
Чем посыпают дороги Ижевска? Какие реагенты используют дорожники и безопасны ли они? "Комсомолка" выяснила подробности.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»