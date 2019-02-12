Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями

12 Февр. 16:24 2019-02-12T16:51:09+03:00

Они получали взятки от ритуальных агентств

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В Ижевске задержаны работники службы администрации кладбищ, которые обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

- 46-летний начальник служба администрации кладбищ, его 34-летний заместитель и два подчиненных - 45-летний управляющий кладбища и 29-летний смотритель получали взятки от ритуальных агентств за участки под захоронение на городских кладбищах и их благоустройство, - сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело, все участники дела задержаны. Проведены обыски по месту жительства участников. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU