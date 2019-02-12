В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку

12 Февр. 17:18 2019-02-13T10:55:05+03:00

Она ушла из дома 10 февраля и больше не выходила на связь

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В Ижевске разыскивают Плетневу Злату Сергеевну, 15 лет. С 10 февраля 2019 года она не выходит на связь с родственниками. Она ушла из дома по улице Юннатов в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 160, худощавого телосложения, волосы темно-русые, длинные, глаза карие, смуглая кожа.

Была одета в серебристую куртку с капюшоном, джинсы, серую кофту, белую шапку с надписью.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно позвонить по телефонам: горячая линия ООУР «ПСО Регион 18» 8 951 195 29 71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU