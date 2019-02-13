Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Льготы, которые распространяются на новую коммунальную услугу «обращение с ТКО», могут получить семьи, где плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.
Для того, чтобы получить льготу, нужно обратиться в МФЦ по месту жительства, где объяснят, какие документы надо предоставить.
- Сегодня в Удмуртии существуют особенные меры в части субсидий для граждан. В 2019 году региональным бюджетом предусмотрено более 500 миллионов рублей на эти цели. Если доход семьи меньше 19000 рублей, то такая семья имеет право на субсидию платы за все коммунальные услуги. И эта субсидия может доходить до 90% всех коммунальных платежей. Соответственно, эта мера исключает саму возможность ситуации, когда половина или даже треть доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг, - пояснил Дмитрий Сурнин.
Граждане, которые имеют право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг 50%:
- ветераны Великой Отечественной войны
- инвалиды
- ветераны труда
- узники фашистских концлагерей
- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны
- ветераны радиационных аварий
- граждане, подвергшиеся политическим репрессиям
15% от величин региональных стандартов ежемесячно компенсируется на оплату коммунальных услуг: ветеранам боевых действий, радиационных аварий, членам семей участников Великой Отечественной войны.
Есть еще и многодетные семьи, которым положена 30% компенсация произведённых расходов на оплату коммунальных услуг. Для её получения им стоит обратиться в МФЦ в любое удобное для них время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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