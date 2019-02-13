Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?

13 Февр. 10:35 2019-02-13T11:12:05+03:00

Куда нужно обратиться, чтобы вам предоставили льготу

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Льготы, которые распространяются на новую коммунальную услугу «обращение с ТКО», могут получить семьи, где плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода семьи. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин.

Для того, чтобы получить льготу, нужно обратиться в МФЦ по месту жительства, где объяснят, какие документы надо предоставить.

- Сегодня в Удмуртии существуют особенные меры в части субсидий для граждан. В 2019 году региональным бюджетом предусмотрено более 500 миллионов рублей на эти цели. Если доход семьи меньше 19000 рублей, то такая семья имеет право на субсидию платы за все коммунальные услуги. И эта субсидия может доходить до 90% всех коммунальных платежей. Соответственно, эта мера исключает саму возможность ситуации, когда половина или даже треть доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг, - пояснил Дмитрий Сурнин.

Граждане, которые имеют право на ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг 50%:

- ветераны Великой Отечественной войны

- инвалиды

- ветераны труда

- узники фашистских концлагерей

- члены семей погибших (умерших) инвалидов войны

- ветераны радиационных аварий

- граждане, подвергшиеся политическим репрессиям

15% от величин региональных стандартов ежемесячно компенсируется на оплату коммунальных услуг: ветеранам боевых действий, радиационных аварий, членам семей участников Великой Отечественной войны.

Есть еще и многодетные семьи, которым положена 30% компенсация произведённых расходов на оплату коммунальных услуг. Для её получения им стоит обратиться в МФЦ в любое удобное для них время.

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ИСТОЧНИК KP.RU