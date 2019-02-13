От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»

13 Февр. 10:38 2019-02-13T10:38:38+03:00

Ярмарка работает с 13 по 17 февраля на Центральной площади

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В Ижевске в павильоне на Центральной площади открылась «Новая ярмарка». В столицу Удмуртии приехали представители 80 предприятий из разных регионов страны. Они представляют то, чем известны российские регионы, а также товары из ближнего и дальнего зарубежья.

На ярмарке можно приобрести мясные и дальневосточные рыбные деликатесы, сладкие угощения, натуральные напитки, фрукты, чайные и медовые коллекции. Разнообразием обещают удивить тех, кто придерживается здорового питания.

Также можно будет подобрать одежду и обувь, определиться с подарками. Участники предлагают модную валяную обувь от сарапульских и кукморских обувщиков, унты, трикотажные, льняные, кашемировые изделия; женские пальто, головные уборы, мужские куртки и рубашки. Среди интересных вариантов подарков – оригинальные сувениры, подарочный мармелад и пряники; иранский, португальский и костромской текстиль, полезные ноу-хау для дома и многое другое.

Но самое главное, все это разнообразие можно будет увидеть в одном месте.

- Такой формат, когда в одном месте собираются десятки производителей, предпринимателей, пользуется у жителей Ижевска большой популярностью. Только за последние 3 года в столице Удмуртии мы провели 19 ярмарок, на которых побывало более 700 тысяч человек. Причем, приходят не только жители Ижевска. На ярмарки приезжают жители других городов и районов нашей республики, а также гости из других регионов, - рассказала Евгения Трофимова, генеральный директор Выставочного центра «УДМУРТИЯ».

Помимо интересных покупок, в пятницу и в выходные на «Новой ярмарке» пройдут творческие мастер-классы по изготовлению сувениров для дома.

Приглашаем в павильон на Центральной площади за вкусными и яркими покупками!

13-16 февраля с 10.00 до 19.00, 17 февраля с 10.00 до 16.00.

Телефон контроля качества: 56-10-28

Подробности: vk.com/izh_ng

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ИСТОЧНИК KP.RU