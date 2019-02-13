2019-02-13T11:15:33+03:00
Происшествия

Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска

Тело нашли на даче у железнодорожной платформы «9 километр»
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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Около Ижевска нашли тело молодого человека, который пропал два месяца назад. Эту информацию подтвердила руководитель поисково-спасательного отряда «Регион 18» Мария Видеман.

Пропавшего молодого человека нашли на даче, вблизи железнодорожной платформы «9 километр». По данным следствия, он отравился угарным газом.

20-летний парень ушел из дома 9 декабря 2018 года в неизвестном направлении. Через несколько дней родственники обратились в полицию, а также написали заявление в поисковый волонтерский отряд.

- Заявка на розыск пришла 16 января. Поиски начали с публикации в социальных сетях. Чтобы проверять места, нужна вводная информация. У нас ее не было, - прокомментировала Мария Видеман.

В начале февраля дело передали новому следователю. Он проверил дачный участок вблизи станции – дверь была открыта, а внутри лежало тело. Экспертами установлено, что молодой человек отравился угарным газом. По предварительным данным он погиб 10 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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