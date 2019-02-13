2019-02-13T13:16:22+03:00
Происшествия

На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости

Проводятся работы по ликвидации загрязнения
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ГУ МЧС по УдмуртииФото: ГУ МЧС по Удмуртии
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В Удмуртии, в Игринском районе, на объекте нефтедобычи ОАО «Удмуртнефть» произошел 13 февраля разлив нефтесодержащей жидкости.

- Специалисты ОАО «Удмуртнефть» реализуют комплекс первоочередных мероприятий по ликвидации последствий отказа трубопровода на Чутырском месторождении. Выход нефтесодержащей жидкости локализован на площади 300 кв. метров. Угрозы попадания НСЖ в водоемы нет. Ведутся работы по ее сбору для последующей утилизации. Работы будут продолжены до полной очистки участка, - сообщила пресс-служба «Удмуртнефти».

На место загрязнения выехали работники прокуратуры Игринского района, контрольно-надзорные органы, следственно-оперативная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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