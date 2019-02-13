Два автомобиля столкнулись в Ижевске

13 Февр. 13:43 2019-02-13T16:07:55+03:00

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В Ижевске, на перекрестке улиц Пойма - Маяковского, 12 февраля столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Водитель машины «Хендай-Солярис» 48-летний мужчина, при выезде со второстепенной дороги столкнулся с машиной «Пежо», которой управлял 42-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водители обеих машин получили травмы.

ВАЖНО!

Уважаемые водители! Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения Российской Федерации на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU