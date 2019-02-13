2019-02-13T16:13:23+03:00
Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Удмуртии

На данный момент устанавливаются все обстоятельства пожара
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии, в Можгинском районе, 11 февраля произошел пожар, в результате которого погибла женщина 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Женщина жила с 39-летней слепой дочерью. Накануне пожара они топили печь, около полуночи женщина легла спать. Дочь, закрывая печную задвижку, обнаружила недогоревшие угли и решила их выбросить на улицу. Угли упали в сенях, что стало причиной пожара. Дочь не заметила этого и легла спать, а когда проснулась, обнаружила пожар. Она успела самостоятельно выбежать из дома. Но мать девушки погибла, - сообщает ведомство.

На данный момент ведутся работы по установлению всех обстоятельств пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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