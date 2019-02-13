Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика

13 Февр. 16:25 2019-02-13T16:48:09+03:00

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В Удмуртии, в городе Воткинске, 12 февраля автобус сбил пешехода - 7-летнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- Водитель автобуса, 60-летний мужчина, при подъезде к остановке общественного транспорта наехал на пешехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП мальчика доставили с травмами в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые пассажиры и пешеходы! Помните! Вход и выход пассажиров разрешается только на остановочных пунктах после полной остановки общественного транспорта! Не выходите на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь в собственной безопасности. Ваши необдуманные действия могут привести к трагедии!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом о строгом соблюдении Правил дорожного движения, о максимальной внимательности на дороге, терпеливом отношении к другим участникам дорожного движения.

Помните, человеческая жизнь - это самое ценное, что у нас есть. Безопасность и порядок на дорогах во многом зависит от всех нас - участников дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU