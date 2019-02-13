Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
В зоопарке Удмуртии состоится очередная прогулка с врачом. 16 февраля, в 09:30 участников ждут у фигуры волка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Первая в 2019 году прогулка с врачом пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз». За время прогулки врач-онколог проведет лекцию по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Также желающие смогут проконтролировать артериальное давление, пульс, получить индивидуальные рекомендации и информационные материалы по здоровому образу жизни. После лекции пройдет традиционная разминка и оздоровительная ходьба по аллеям парка имени Кирова.
Форма одежды участников – спортивная и удобная обувь. Участие в мероприятии бесплатное.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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