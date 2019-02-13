2019-02-13T17:08:38+03:00
Общество

Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»

Она состоится 16 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В зоопарке Удмуртии состоится очередная прогулка с врачом. 16 февраля, в 09:30 участников ждут у фигуры волка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Первая в 2019 году прогулка с врачом пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз». За время прогулки врач-онколог проведет лекцию по профилактике онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Также желающие смогут проконтролировать артериальное давление, пульс, получить индивидуальные рекомендации и информационные материалы по здоровому образу жизни. После лекции пройдет традиционная разминка и оздоровительная ходьба по аллеям парка имени Кирова.

Форма одежды участников – спортивная и удобная обувь. Участие в мероприятии бесплатное.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ижевчанин Дмитрий Пермяков примет участие в проекте "Песни" на телеканале ТНТ. В сети появился весьма интересный видео-анонс. Смотрите по ссылке.

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске
Нескольким домам в Первомайском районе Ижевска отключили отопление
Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра
«Деньги передавали вместе с рыбой»: экс-замминистра транспорта Удмуртии о том, как договаривались о взятке
На объекте нефтедобычи в Удмуртии произошел разлив нефтесодержащей жидкости
Страховочное устройство на тренировке уроженки Ижевска Алины Загиовой произвело фурор на японцев
Молодого человека, который пропал два месяца назад, нашли мертвым около Ижевска
От оригинальных подарков до угощений: в Ижевске открылась «Новая ярмарка»
Кто имеет право на льготу по коммунальной услуге «обращение с ТКО» в Удмуртии?
Жителя Удмуртии обвиняют в убийстве жены
«Ижсталь» в матче в Ижевске одержала третью победу подряд
13 февраля пройдет очередное слушание по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Руководитель кондитерского производства в Удмуртии задолжал налогов на 66 миллионов рублей
Чемпионат и Первенство Удмуртии по зимнему картингу пройдет 17 февраля
«Богатырские забавы» пройдут в Ижевске
9 февраля диспансеризацию в Удмуртии прошли 3187 человек
В Ижевске разыскивают 15-летнюю девочку
Количество браков в Удмуртии в 2018 году уменьшилось более чем на тысячу
Работников службы администрации кладбищ Ижевска задержали за злоупотребление должностными полномочиями
В музее-усадьбе П.И. Чайковского в Удмуртии побывал артист Юрий Гальцев
Глава Устиновского района Ижевска оставит свой пост