Жителя Удмуртии осудят за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков

СЕГОДНЯ 06:42 2019-02-14T07:51:05+03:00

Уголовное дело уже направлено в суд

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В Красногорском районе Удмуртии утверждено обвинение по уголовному делу против 30-летнего местного жителя, который в апреле прошлого года склонил к употреблению наркотических средств троих несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Однако это не единственная причина задержания злоумышленника.

- Наряду с этим обвиняемый с декабря 2017 г. по апрель 2018 г. вовлекал несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, - рассказали в ведомстве.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU