2019-02-14T09:44:55+03:00
Спорт

Команда из Ижевска победила на региональном этапе «Золотой шайбы»

Возрастная категория 10-11 лет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Минспорта УдмуртииФото: пресс-служба Минспорта Удмуртии
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В Ижевске прошли матчи регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Победителями в возрастной категории 10-11 лет стала команда из Ижевска «Заря». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.

За право выхода в финал – на всероссийский этап, который пройдет в Сочи с 5 по 13 апреля 2019 года, боролись 11 команд. За три дня команды сыграли 25 матчей.

С 18 по 20 февраля также в Глазове состоятся последние матчи регионального этапа «Золотой шайбы» нынешнего сезона. За выход в финал будут бороться 12 команд в возрастной категории 14-15 лет. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и денежными сертификатами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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