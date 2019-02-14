Команда из Ижевска победила на региональном этапе «Золотой шайбы»
В Ижевске прошли матчи регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». Победителями в возрастной категории 10-11 лет стала команда из Ижевска «Заря». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии.
За право выхода в финал – на всероссийский этап, который пройдет в Сочи с 5 по 13 апреля 2019 года, боролись 11 команд. За три дня команды сыграли 25 матчей.
С 18 по 20 февраля также в Глазове состоятся последние матчи регионального этапа «Золотой шайбы» нынешнего сезона. За выход в финал будут бороться 12 команд в возрастной категории 14-15 лет. Победители и призёры будут награждены кубками, медалями и денежными сертификатами.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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