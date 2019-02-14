2019-02-14T11:31:57+03:00
Общество

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах

В ночь на 14 февраля ожидается продолжительный снег, метель
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах. По прогнозам синоптиков, в ночь на 14 февраля в Удмуртии ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с, продолжительный снег, метель.

В связи с погодными условиями возможно осложнение обстановки на автодорогах республики: ухудшение видимости, снежный накат и гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, соблюдать дистанцию, по возможности воздержаться от обгонов. При недостаточном водительском стаже настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок! Будьте особо внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ох уж эта переменчивая погода в феврале! Подробный прогноз погоды до конца недели смотрите на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уголовное дело экс-главы Удмуртии: Гособвинитель Дмитрий Малыгин уточнил правовой статус бывшего замминистра транспорта.

Глава города Олег Бекмеметьев посетил соцобъекты, в которых за 2019 год сделают капитальный ремонт. Также он рассказал, сколько школ и детских садов будет отремонтировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Удмуртии подписал соглашение с «Росатом» по предоставлению услуг в сфере ЖКХ
Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься до 23 рублей
Любовь с первого лайка: 4 причины полюбить 4G всем сердцем
В Завьяловском суде продолжается слушание уголовного дела экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Последнюю домашнюю игру хоккеисты «Ижстали» сыграют в ретро-форме
На нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске сбили женщину
В 2019 году планируют отремонтировать 30% детских садов и 50% школ Ижевска
Команда из Ижевска победила на региональном этапе «Золотой шайбы»
Владелец АЗС в Удмуртии продавал некачественный бензин МВД по республике
Спортивные мероприятия в Удмуртии будет организовывать «Калашников»
В Ижевске без холодной воды временно останутся детский сад и несколько домов
Ижевск посетит принцесса Монако
Жителя Удмуртии осудят за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков
Девятиклассники попросили включить в собеседование по русскому языку текст об уроженке Удмуртии Алине Загитовой
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске