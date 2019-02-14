СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-14T11:31:57+03:00

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Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах. По прогнозам синоптиков, в ночь на 14 февраля в Удмуртии ожидается усиление ветра порывами до 17 м/с, продолжительный снег, метель.

В связи с погодными условиями возможно осложнение обстановки на автодорогах республики: ухудшение видимости, снежный накат и гололедица.

Водителям рекомендуется снизить скоростной режим, не выезжать на загородные трассы без острой необходимости, соблюдать дистанцию, по возможности воздержаться от обгонов. При недостаточном водительском стаже настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок! Будьте особо внимательны, не подвергайте свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения опасности!

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ИСТОЧНИК KP.RU