Любовь с первого лайка: 4 причины полюбить 4G всем сердцем

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-14T11:57:51+03:00

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Технологии все быстрее внедряются в нашу жизнь и помогают нам всегда, в том числе и в День Святого Валентина. Рассказываем о 4 причинах полюбить 4G и начать им пользоваться прямо сейчас.

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4G – это быстро. Технология четвертого поколения создана специально для скоростной передачи данных. Чтобы ваши «валентинки» долетели любимым еще быстрее, переходите на 4G от Tele2 и делитесь своими чувствами. А количество адресатов пусть останется на вашей совести.

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4G – там, где ты. Все города, райцентры, места загородного отдыха в Удмуртии уже покрыты стабильным 4G от Tele2. За прошлый год оператор удвоил число базовых станций в республике. Общайтесь с любимыми, где бы вы ни были!

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4G круче. Гаджеты с поддержкой технологии четвертого поколения функциональнее, современнее и удобнее. А цены на них уже давно не бьют по карману. Чем не повод порадовать любимую? В салонах связи Tele2 такой смартфон обойдется не дороже хорошего букета роз. Что, впрочем, не мешает вам подарить и розы тоже.

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4G любят все. Популярность технологии постоянно растет. За последний год число 4G-гаджетов в сети Tele2 выросло в 3 раза, технологией сегодня пользуется каждый второй абонент в республике. И это по любви!

ИСТОЧНИК KP.RU