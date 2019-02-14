2019-02-14T13:01:39+03:00
Политика

Глава Удмуртии подписал соглашение с «Росатом» по предоставлению услуг в сфере ЖКХ

Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов, 14 февраля, в Сочи, подписал соглашение с гендиректором «Росатом» о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Повышение качества услуг ЖКХ – одна из ключевых задач, поставленных Президентом России. Подписанное сегодня с госкорпорацией «Росатом» соглашение позволит нам начать процесс внедрения наилучших доступных технологий и технических решений в сфере ЖКХ республики, а также поможет привлечь в отрасль инвестиции. С учетом того, что в Глазове планируется создать территорию опережающего развития, наличие развитой энергетической и инженерной инфраструктуры станет безусловным преимуществом для инвесторов», — сообщил Александр Бречалов.

Подписанное соглашение позволит развивать коммунальную сферу, а также повысить комфорт проживания в Удмуртии.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Отправиться на выставку, устроить фотосессию или потанцевать: чем ижевчанам заняться 14 февраля со второй половинкой?

Внимание! Сотрудники ГИБДД предупреждают водителей об ухудшении видимости на дорогах Удмуртии. Какие рекомендации они дают, читайте на сайте.

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься до 23 рублей
Любовь с первого лайка: 4 причины полюбить 4G всем сердцем
Госавтоинспекция МВД по Удмуртии предупреждает водителей о плохой видимости на дорогах
В Завьяловском суде продолжается слушание уголовного дела экс-главы Удмуртии Александра Соловьева
Последнюю домашнюю игру хоккеисты «Ижстали» сыграют в ретро-форме
На нерегулируемом пешеходном переходе в Ижевске сбили женщину
В 2019 году планируют отремонтировать 30% детских садов и 50% школ Ижевска
Команда из Ижевска победила на региональном этапе «Золотой шайбы»
Владелец АЗС в Удмуртии продавал некачественный бензин МВД по республике
Спортивные мероприятия в Удмуртии будет организовывать «Калашников»
В Ижевске без холодной воды временно останутся детский сад и несколько домов
Ижевск посетит принцесса Монако
Жителя Удмуртии осудят за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков
Девятиклассники попросили включить в собеседование по русскому языку текст об уроженке Удмуртии Алине Загитовой
Очередная прогулка с врачом в Удмуртии пройдет на тему «Рак – это не приговор, а диагноз»
Ижевчанин выступит на проекте «Песни» на телеканале ТНТ
Автобус в Удмуртии сбил 7-летнего мальчика
«Мы решили, что аквапарк в Ижевске нужен»: гендиректор «Летнего сада» рассказал, какая сумма понадобится на его строительство
Женщина погибла при пожаре в Удмуртии
Два автомобиля столкнулись в Ижевске