Глава Удмуртии подписал соглашение с «Росатом» по предоставлению услуг в сфере ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-14T13:01:39+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов, 14 февраля, в Сочи, подписал соглашение с гендиректором «Росатом» о сотрудничестве в сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

- Повышение качества услуг ЖКХ – одна из ключевых задач, поставленных Президентом России. Подписанное сегодня с госкорпорацией «Росатом» соглашение позволит нам начать процесс внедрения наилучших доступных технологий и технических решений в сфере ЖКХ республики, а также поможет привлечь в отрасль инвестиции. С учетом того, что в Глазове планируется создать территорию опережающего развития, наличие развитой энергетической и инженерной инфраструктуры станет безусловным преимуществом для инвесторов», — сообщил Александр Бречалов.

Подписанное соглашение позволит развивать коммунальную сферу, а также повысить комфорт проживания в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU