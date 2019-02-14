День всех влюбленных в Ижевске не отмечают 62% жителей
День всех влюбленных в Ижевске не собираются отмечать 62% населения. Такие данные предоставили специалисты Авито.
Ижевчане считают этот праздник чуждым традициям. Те, кто собирается отмечать праздник, планируют собраться в семейном кругу (69%), сходить в кино планируют 17% опрошенных, даже есть такие, кто проведет этот праздник за границей (1%).
Дарить подарки планируют 49% опрошенных, соответственно не дарить – 51%, а вот тратить много не собираются – не более трех тысяч. В первую очередь, конечно же, главным атрибутом праздника являются цветы (33% опрошенных дарят именно их). Сладости выбрали 23%, предметы для отдыха и хобби – 24%, косметика и парфюмерия – 23%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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