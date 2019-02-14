2019-02-14T17:05:49+03:00
Общество

«Ростелеком» доставил сотовую связь в села

Компания придала новый импульс устранения цифрового неравенства
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«Ростелеком» как инфраструктурный оператор начал оказывать в Поволжье услугу «Сеть как сервис». Компания предлагает мобильным операторам инфраструктурные и технические решения для покрытия сотовой связью малых населенных пунктов и прилегающих к ним автотрасс. Для обеспечения сёл связью используются собственные оптические сети «Ростелекома», в том числе построенные в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства (УЦН).

Проект реализован в сотрудничестве с компанией «Мегафон» в селах Большой Кувай, Малая Хомутерь, Акшуат, Бахтеевка и Кротково Ульяновской области. Свыше 3,5 тысяч жителей малых населенных пунктов, удаленных от регионального центра, получили качественную мобильную связь третьего поколения 3G.

Сервис «Сеть как сервис» базируется на технологии aDAS (Active Distributed Antenna System – активная распределенная антенная система). Особенность системы – возможность доставки сигнала в населенные пункты, находящиеся в 20 км от действующих базовых станций мобильных операторов.

Информация от партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

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