Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» откроется в Ижевске 25 февраля

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-15T13:17:23+03:00

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В Ижевске, в Сквере Победы, 25 февраля состоится открытие фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто». Об этом сообщают организаторы выставки.

В проекте принял участие ижевчанин Владимир Каманцев, который является ветераном Второй чеченской войны, где потерял ногу. Также он завоевал серебряную медаль в Сочи на Паралимпийских играх по следж-хоккею.

Фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» - это способ рассказать о ветеранах как о поразительно сильных духом людях. Своим примером наши герои показывают, что, воспитывая свою волю и целеустремленность, каждый человек может изменить не только свою жизнь, но и жизни окружающих.

Всероссийская патриотическая выставка, организованная БФ «Память поколений», расскажет о героях нашей страны - участниках боевых действий, Героях России и Советского Союза, Героях Труда.

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Я был тварью, а стал творением… - довольно жестко говорит о себе паралимпиец из Удмуртии, серебряный призер Игр в Сочи-2014 Владимир Каманцев.

Долгое время кавалер ордена Мужества, которым Владимира Каманцева наградили за участие в Чеченской войне, молчал лишь о войне с самим собой, которая продолжалась ни много ни мало 10 лет.

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Фотопроект "Герои России, какими их не видел никто".Каманцев Владимир Ветеран боевых действий

ИСТОЧНИК KP.RU