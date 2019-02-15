2019-02-15T14:20:31+03:00
Общество

«Дом.ru» стал самым быстрым провайдером домашнего интернета России

Компания вновь получила премию Speedtest Awards
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Телеком-оператор «Дом.ru» второй год подряд признан компанией Ookla* самым скоростным провайдером домашнего интернета в России. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2018 году с помощью Speedtest*.

Для присуждения награды Ookla, один из лидеров тестирования и анализа скорости интернет-соединения, проанализировала тесты скорости интернета всех крупных интернет-провайдеров России*, проведенные пользователями в приложении Speedtest. Результаты анализа Ookla подтверждают, что в 2018 году «Дом.ru» показал наиболее высокие средние скорости в России и получил индекс скорости 45,60, тем самым, улучшив собственный прошлогодний результат на 2 пункта.

- Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы он был быстрым, стабильным, безопасным и удобным. Для этого модернизируем сети, совершенствуем систему резервирования, увеличиваем пропускную способность, обновляем парк wi-fi-роутеров и запускаем высокоскоростные тарифы. Для нас самое важное – счастье клиента, именно поэтому мы всегда стремимся предвосхищать их ожидания и быть на шаг впереди других, - прокомментировал директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru» Андрей Чазов.

*Укла, *Спидтест, *Провайдеры широкополосного доступа в интернет, обслуживающие не менее 3% от общего количества пользователей услуги интернета в России отрасли.

Информация от партнеров

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стас Михайлов прокатился на горке на Центральной площади Ижевска
С 4 по 11 февраля в Удмуртии подорожали свежие помидоры
Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» откроется в Ижевске 25 февраля
Здание главного корпуса оружейного завода передадут в пользование Национальному музею Удмуртии
Трехлетнюю девочку на тюбинге сбил автомобиль в Удмуртии
Фигуристки из Удмуртии Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу Stars on ice
В трамвае Ижевска снимали короткометражный фильм
Скандальной модели из Удмуртии Кире Майер назначили административный арест
Правительства Удмуртии и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Биатлонист Антон Шипулин стал амбассадором спортивного оператора Удмуртии «Калашников спорт»
Доход жителей Удмуртии сократился на 1,5%
«Белый фестиваль» пройдет в Ижевске
«Ростелеком» доставил сотовую связь в села
Доследственная проверка по факту падения мальчика в колодец началась в Удмуртии
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев предложил скорректировать маршрутную сеть
Сотрудник почтамта в Ижевске пытался украсть инкассаторскую сумку, в которой было 1,8 миллиона рублей
В Ижевске разыскивают 35-летнего мужчину
День всех влюбленных в Ижевске не отмечают 62% жителей
Глава Удмуртии подписал соглашение с «Росатомом» по предоставлению услуг в сфере ЖКХ