«Дом.ru» стал самым быстрым провайдером домашнего интернета России

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-15T14:20:31+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» второй год подряд признан компанией Ookla* самым скоростным провайдером домашнего интернета в России. Премия основана на данных миллионов тестов российских пользователей интернета, проведенных в 2018 году с помощью Speedtest*.

Для присуждения награды Ookla, один из лидеров тестирования и анализа скорости интернет-соединения, проанализировала тесты скорости интернета всех крупных интернет-провайдеров России*, проведенные пользователями в приложении Speedtest. Результаты анализа Ookla подтверждают, что в 2018 году «Дом.ru» показал наиболее высокие средние скорости в России и получил индекс скорости 45,60, тем самым, улучшив собственный прошлогодний результат на 2 пункта.

- Отличный интернет важен для всех. Мы постоянно работаем над тем, чтобы он был быстрым, стабильным, безопасным и удобным. Для этого модернизируем сети, совершенствуем систему резервирования, увеличиваем пропускную способность, обновляем парк wi-fi-роутеров и запускаем высокоскоростные тарифы. Для нас самое важное – счастье клиента, именно поэтому мы всегда стремимся предвосхищать их ожидания и быть на шаг впереди других, - прокомментировал директор по продуктам и маркетингу B2C «Дом.ru» Андрей Чазов.

*Укла, *Спидтест, *Провайдеры широкополосного доступа в интернет, обслуживающие не менее 3% от общего количества пользователей услуги интернета в России отрасли.

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ИСТОЧНИК KP.RU