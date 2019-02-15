Главные мероприятия, приуроченные к 100-летию Михаила Калашникова, которые пройдут в Ижевске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-02-15T15:48:25+03:00

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15 февраля состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию столетия со дня ижевского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

- Так, в сентябре в республике пройдет День оружейника, который был учрежден по предложению Михаила Тимофеевича. В планах сделать это событие международным. Также запланирована серия конкурсов проектов в области промышленного дизайна, объектами которой станут реальные, готовящиеся к выпуску промышленные товары. Пройдет турнир по хоккею-следж среди детско-юношеских команд имени легендарного конструктора, межрегиональный хакатон (конкурс инженерных идей и изобретательских проектов). Кроме того, в 2019 году в Удмуртии завершатся строительство и капитальный ремонт ряда объектов - Ледовой арены в Можге, Центральной площади в Ижевске, Музейно-выставочного комплекса им. М.Т.Калашникова, юношеского технопарка концерна «Калашников», - рассказал глава республики Александр Бречалов.

Генеральный директор Концерна «Калашников» Владимир Дмитриев также рассказал о проектах, которые пройдут в рамках празднования. - Планируется создание онлайн-музея, где мы со своей стороны попробуем показать все те материалы, которые остались в качестве наследия Михаила Тимофеевича, попробуем рассказать историю этого человека для всего мира, - пояснил Владимир Дмитриев.

Напомним, что о жизни знаменитого ижевского оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова к его 100-летию снимут фильм. Режиссером фильма стал Сергей Бодров-старший, он уже приступил к съемкам фильма, который расскажет о биографии конструктора и его творении - автомате Калашникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU