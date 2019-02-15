2019-02-15T15:51:19+03:00
Общество

16-летнего подростка разыскивают в Ижевске

С 9 февраля он не выходит на связь с родственниками
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регион 18"Фото: ПСО "Регион 18"
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В Ижевске разыскивают 16-летнего подростка - Шигапова Матвея Андреевича. 8 февраля 2019 года он ушел из дома в селе Пугачево Малопургинского района, 9 февраля находился у родственников в Ижевске по улице Советской, и больше на связь с родственниками не выходил. Об этом сообщают в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие. Татуировки: надпись на английском языке на шее, на правом предплечье рисунок совы, на левой кисти руки рисунок розы.

Был одет в красную кепку, матерчатую красную куртку с синими рукавами и черные штаны.

Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71) либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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