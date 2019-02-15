Абоненты Tele2 в Удмуртии переходят на LTE

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-15T15:51:33+03:00

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Мобильный оператор Tele2 фиксирует рост востребованности LTE-технологии. По итогам 2018 года через сеть четвертого поколения прошло более 60% интернет-трафика абонентов компании из Удмуртии, а устройством с поддержкой 4G-технологии пользуется сегодня каждый второй клиент Tele2 в республике.

За прошедший год трафик в сети LTE оператора в Удмуртии увеличился в 3,5 раза, а доля 4G в общем объеме потребления мобильного интернета выросла достигла 65%. Наиболее активные пользователи услуги связи четвертого поколения проживают в столице региона – Ижевске. На втором месте – абоненты из Глазова и Сарапула. Также сеть четвертого поколения востребована у клиентов компании из города Можги.

Количество 4G-устройств в сети Tele2 также стабильно растет. Доля абонентов компании, использующих гаджеты с поддержкой технологии LTE, за прошедший год увеличилась на 23 п.п. и составила 54%.

На фоне растущей популярности 4G-технологии оператор увеличивает емкость действующей сети четвертого поколения в крупных городах и расширяет покрытие в малых населенных пунктах республики. По итогам 2018 года количество базовых станций LTE в регионе выросло вдвое, строительство велось в десятках населенных пунктов Завьяловского, Увинского, Воткинского, Малопургинского, Вавожского, Шарканского, Можгинского, Алнашского, Игринского, Дебесского и других районов республики. В результате воспользоваться мобильным интернетом на скорости 4G сегодня могут 92% жителей Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU