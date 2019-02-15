В Сквере Победы в Ижевске состоялась акция «Дорога памяти»
В Ижевске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В Сквере Победы, 15 февраля, в пятницу, состоялась акция «Дорога памяти» - всероссийская эстафета, посвященная 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Она стартовала во Владивостоке в середине января. Акция проводится несколькими этапами в 32 Городах-героях, Городах воинской славы и Городах трудовой славы России. Конечным пунктом эстафеты является город Брест Республики Беларусь. В ходе мероприятий планируется собрать частицы земли с памятных мест в специальную капсулу, которая впоследствии будет размещена в музее Следственного комитета Российской Федерации. 14 февраля, капсула с землей прибыла в Ижевск и далее отправится в Нижний Новгород.
В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти Удмуртской Республики, сотрудники, ветераны следственного управления и других правоохранительных органов, учащиеся кадетских классов, представители общественности. Они возложили цветы к Вечному огню.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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