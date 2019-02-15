В Сквере Победы в Ижевске состоялась акция «Дорога памяти»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-15T16:27:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Сквере Победы, 15 февраля, в пятницу, состоялась акция «Дорога памяти» - всероссийская эстафета, посвященная 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Она стартовала во Владивостоке в середине января. Акция проводится несколькими этапами в 32 Городах-героях, Городах воинской славы и Городах трудовой славы России. Конечным пунктом эстафеты является город Брест Республики Беларусь. В ходе мероприятий планируется собрать частицы земли с памятных мест в специальную капсулу, которая впоследствии будет размещена в музее Следственного комитета Российской Федерации. 14 февраля, капсула с землей прибыла в Ижевск и далее отправится в Нижний Новгород.

В мероприятии приняли участие руководители органов государственной власти Удмуртской Республики, сотрудники, ветераны следственного управления и других правоохранительных органов, учащиеся кадетских классов, представители общественности. Они возложили цветы к Вечному огню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Жизнь – самое дорогое, что у нас есть»: Три истории ижевчан, служивших в Афганистане.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»!

Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU