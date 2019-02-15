В выходные гостей «Новой ярмарки» ждут интересные покупки и мастер-классы
В павильоне на Центральной площади продолжает свою работу «Новая ярмарка».
Вкусные и интересные покупки на ней уже совершили более 20 000 жителей и гостей Ижевска.
Свою продукцию привезли 80 предприятий. Среди них немало производителей. Деликатесная рыба, вологодское масло и сыры, натуральные молочные продукты из Удмуртии, вавожские колбасы, яблочной сыр и щербет, мармелад ручной работы, сувенирные пряники и белевские десерты, изобилие чаев, специй, меда, широкий выбор продуктов для здорового питания – гастрономические ряды радуют посетителей свежайшими и оригинальными продуктами. Перед покупкой многое можно попробовать!
К праздникам запасайтесь идеями для подарков. Найти можно качественные, самобытные, оригинальные, полезные вещи – от кашемировых свитеров, палантинов до фигурно упакованных носков и полотенец, доступного и шикарного текстиля производства Ирана Португалии, Кирова; валяной обуви и товаров-помощников для хозяек и садоводов.
«Новая ярмарка» – это не только покупки, но и интересный досуг. В выходные детей и взрослых ждут творческие мастер-классы. Каждый сможет научиться декорировать фоторамки, создавать цветочные композиции, расписывать деревянные открытки.
Организатор ярмарки – Выставочный центр «УДМУРТИЯ» – приглашает всех за покупками в павильон на Центральной площади.
Время работы: 15-16 февраля с 10:00 до 19:00, 17 февраля с 10:00 до 16:00.
Контроль качества продукции и услуг: +7-912-856-10-28.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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