Парикмахер салона красоты в Удмуртии подозревается в незаконном хранении наркотиков

СЕГОДНЯ 17:04 2019-02-15T17:04:57+03:00

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В Удмуртии парикмахера салона красоты подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 26-летняя женщина была задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике при попытке сбыть наркотики массой почти 250 граммов, - сообщает ведомство.

В ходе обыска квартиры женщины полицейские обнаружили и изъяли более 370 граммов наркотиков, приготовленных к сбыту.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под арестом. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU