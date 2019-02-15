2019-02-15T17:04:57+03:00
Происшествия

Парикмахер салона красоты в Удмуртии подозревается в незаконном хранении наркотиков

Женщина задержана при попытке сбыта наркотиков
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УдмуртииФото: пресс-служба МВД по Удмуртии
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В Удмуртии парикмахера салона красоты подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- 26-летняя женщина была задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике при попытке сбыть наркотики массой почти 250 граммов, - сообщает ведомство.

В ходе обыска квартиры женщины полицейские обнаружили и изъяли более 370 граммов наркотиков, приготовленных к сбыту.

На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под арестом. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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