Парикмахер салона красоты в Удмуртии подозревается в незаконном хранении наркотиков
В Удмуртии парикмахера салона красоты подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- 26-летняя женщина была задержана сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике при попытке сбыть наркотики массой почти 250 граммов, - сообщает ведомство.
В ходе обыска квартиры женщины полицейские обнаружили и изъяли более 370 граммов наркотиков, приготовленных к сбыту.
На данный момент возбуждено уголовное дело, подозреваемая находится под арестом. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Какой погодой порадуют ижевчан выходные? Смотрите традиционный прогноз погоды на ближайшие дни.
Внимание! В Ижевске разыскивают 16-летнего подростка.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»