Пешеходный переход около школы «Гармония» оборудуют в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:16 2019-02-16T08:16:05+03:00

По иску прокуратуры его приведут в соответствии с ГОСТом

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Верховный суд Удмуртии оставил без изменения решение районного суда по иску прокуратуры Первомайского района Ижевска. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, на муниципалитет возложили обязанности оборудовать наземный нерегулируемый пешеходный переход, который расположен на участке автомобильной дороги улицы Революционной напротив школы «Гармония» (ул. Удмуртская, 143). Там должны установить перильные ограждения и привести искусственные неровности перед этим пешеходным переходом в соответствии с требованиями ГОСТа.

При рассмотрении дела в апелляционном порядке Верховный суд Удмуртии подтвердил позицию прокуратуры о том, что отсутствие таких объектов делают невозможным соблюдение водителями требований ПДД, и ставит под угрозу безопасность жизни и здоровья участников дорожного движения, в том числе несовершеннолетних.

Судебное решение уже вступило в законную силу. Его фактическое исполнение находится на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU