16 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-16T09:20:03+03:00

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Небольшой снег ожидается днем 16 февраля в Ижевске. Воздух прогреется до 0…-2 градусов, порывы западного ветра будут достигать 3 м/с.

По данным Гидрометцентра Удмуртии, в республике в этот день так же пройдет небольшой снег, столбик термометра опустится до 0…-5 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU