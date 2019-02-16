16 февраля в Ижевске ожидается небольшой снег
Небольшой снег ожидается днем 16 февраля в Ижевске. Воздух прогреется до 0…-2 градусов, порывы западного ветра будут достигать 3 м/с.
По данным Гидрометцентра Удмуртии, в республике в этот день так же пройдет небольшой снег, столбик термометра опустится до 0…-5 градусов.
К другим новостям:
- Правительства Удмуртии и Крыма заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Стороны планируют наладить организацию отдыха детей, школьников и студентов (подробнее)
- Стоимость проезда на трамваях и троллейбусах в Ижевске может повыситься до 23 рублей. ИжГЭТ просит увеличить стоимость (подробнее)
- В 2019 году планируют отремонтировать 30% детских садов и 50% школ Ижевска. Глава города Олег Бекмеметьев посетил объекты, где запланирован ремонт (подробнее)
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»