Спортсменка из Удмуртии заняла 20-е место в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-16T09:51:47+03:00

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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала 20-й по итогам спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в американском Солт-Лейк-Сити.

Первое место досталось Марте Олсбю Ройзланд из Норвегии с результатом 19:47.6. Второй финишировала Кайса Мякяряйнен из Финляндии (+11.5 (0+1)) и третье место у Франциски Хильдебранд из Германии (+21.4 (0+0)). Ульяна Кайшева показала результат +1:32.4, допустив один промах при стрельбе.

- Очень тяжело, мутится сознание, темнее в глазах на такой высоте. Но если аккуратно начать первый круг, то можно справиться. На стойке было непросто, - рассказала Ульяна Кайшева Союзу биатлонистов России.

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ИСТОЧНИК KP.RU