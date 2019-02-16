Спортсменка из Удмуртии заняла 20-е место в спринтерской гонке на Кубке мира по биатлону
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала 20-й по итогам спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в американском Солт-Лейк-Сити.
Первое место досталось Марте Олсбю Ройзланд из Норвегии с результатом 19:47.6. Второй финишировала Кайса Мякяряйнен из Финляндии (+11.5 (0+1)) и третье место у Франциски Хильдебранд из Германии (+21.4 (0+0)). Ульяна Кайшева показала результат +1:32.4, допустив один промах при стрельбе.
- Очень тяжело, мутится сознание, темнее в глазах на такой высоте. Но если аккуратно начать первый круг, то можно справиться. На стойке было непросто, - рассказала Ульяна Кайшева Союзу биатлонистов России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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