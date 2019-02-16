Подозреваемых в вооруженном нападении на офис задержали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:51 2019-02-16T10:51:24+03:00

Сейчас они находятся в следственном изоляторе

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Полицейские Удмуртии задержали подозреваемых в вооруженном разбойном нападении на офис в Сарапуле. В октябре 2018 года двое мужчин в масках с прорезями для глаз вошли в помещение, выстрелили в пол и, угрожая персоналу пистолетом, похитили деньги. После этого мужчины скрылись на автомобили, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением оружия»). Во время оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых, ими оказались двое неработающих, ранее уже судимых ижевчан 1983 и 1984 годов рождения. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.

За данное преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU