Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в число победителей Всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-16T13:39:29+03:00

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Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в пятерку победителей Всероссийского конкурса «Культурный след». Также в этом списке значатся: Лыковский шишак, Памятник словарю Даля, Героические дочери Родины и Спящая Мари.

Заседание экспертного совета конкурса состоялось 15 февраля в Общественной палате России.

- В ходе обсуждения памятник «Оружейникам Удмуртии...» (нашего «Мальчика у станка») в своем выборе упомянули трое экспертов: режиссер и продюсер Андрей Соколов, представители Группы компаний «Просвещение» и журнала «Отечественные записки», - сообщает пресс-служба ИжГТУ.

Следующим этапом реализации проекта станет конкурс художников.

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ИСТОЧНИК KP.RU