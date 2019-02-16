Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в число победителей Всероссийского конкурса
Проект памятника «Оружейникам Удмуртии» вошел в пятерку победителей Всероссийского конкурса «Культурный след». Также в этом списке значатся: Лыковский шишак, Памятник словарю Даля, Героические дочери Родины и Спящая Мари.
Заседание экспертного совета конкурса состоялось 15 февраля в Общественной палате России.
- В ходе обсуждения памятник «Оружейникам Удмуртии...» (нашего «Мальчика у станка») в своем выборе упомянули трое экспертов: режиссер и продюсер Андрей Соколов, представители Группы компаний «Просвещение» и журнала «Отечественные записки», - сообщает пресс-служба ИжГТУ.
Следующим этапом реализации проекта станет конкурс художников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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