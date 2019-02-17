Житель Удмуртии отправился в колонию за попытку изнасиловать молодую девушку
Житель Увы осужден за попытку изнасиловать молодую девушку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
Злоумышленник признан виновным в том, что 19 августа прошлого года ранним утром он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 19-летнюю девушку.
- Подойдя к девушке он схватил ее за шею, отвел с тротуара к газону, повалил на землю и стал наносить удары по голове. Однако, молодая девушка не растерялась и оказала насильнику активное сопротивление, с целью защиты нанесла ему множество ударов, - рассказали в ведомстве.
Противодействие оказалось успешным, и преступник покинул место преступления, не доведя начатое до конца. В зале суда мужчина признал себя виновным. Его приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца с отбыванием в колонии особого режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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