Биатлонистка из Удмуртии стала 11 в гонке преследования на этапе Кубка мира в США

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-17T12:16:33+03:00

На огневых рубежах спорстменка не допусила ни одного промаха

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Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 11 место в гонке преследования на этапе Кубка мира в США. Девушка стартовала с 20 позиции по итогам прошлой гонки.

Дистанцию Ульяна прошла «чисто», не допусив на огневых рубежах ни одного промаха. Таким образом, она смогла поднять на 9 строчек в общем зачете. От «десятки» Кайшеву отделяли считанные милисекунды: на финише спорстменку обогнала француженка Селия Аймонье.

- У меня выдрали палку на четвертом или третьем круге, пришлось бежать с маленькой. Был перекос в технике из-за этого, но добежала, мне это не сильно помешало, – рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что результат спорстменки из Удмуртии стал лучшим среди других биатлонисток из сборной России.

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ИСТОЧНИК KP.RU