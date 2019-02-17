Биатлонистка из Удмуртии стала 11 в гонке преследования на этапе Кубка мира в США
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 11 место в гонке преследования на этапе Кубка мира в США. Девушка стартовала с 20 позиции по итогам прошлой гонки.
Дистанцию Ульяна прошла «чисто», не допусив на огневых рубежах ни одного промаха. Таким образом, она смогла поднять на 9 строчек в общем зачете. От «десятки» Кайшеву отделяли считанные милисекунды: на финише спорстменку обогнала француженка Селия Аймонье.
- У меня выдрали палку на четвертом или третьем круге, пришлось бежать с маленькой. Был перекос в технике из-за этого, но добежала, мне это не сильно помешало, – рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что результат спорстменки из Удмуртии стал лучшим среди других биатлонисток из сборной России.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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