В Ижевске установят памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-17T14:03:38+03:00

С такой инициативой выступили представители мотосообщества

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В Ижевске появится памятник Петру Можарову – инженеру, конструктору и создателю первых ижевских мотоциклов. Инициативу, с которой выступили представители мотосообщества, уже рассмотрели и одобрили на профильной комиссии администрации города.

Памятник инженеру планируют установить на улице Милиционной. Он будет состоять из мотоцикла «ИЖ-1», водителя и сидящего в коляске волка.

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ИСТОЧНИК KP.RU