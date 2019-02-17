В Ижевске установят памятник создателю первых ижевских мотоциклов Петру Можарову
С такой инициативой выступили представители мотосообщества
ФОТО: vk.com/izh_izhevsk
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В Ижевске появится памятник Петру Можарову – инженеру, конструктору и создателю первых ижевских мотоциклов. Инициативу, с которой выступили представители мотосообщества, уже рассмотрели и одобрили на профильной комиссии администрации города.
Памятник инженеру планируют установить на улице Милиционной. Он будет состоять из мотоцикла «ИЖ-1», водителя и сидящего в коляске волка.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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