Жители Удмуртии должны за свет и ЖКУ более 1,2 млдр рублей
В Удмуртии жители задолжали предприятиям ЖКХ 484 млн. рублей, ТЭС – 790 млн.рублей. Общая сумма составила более 1, 2 млдр.рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Задолженность сказывается на качестве услуг, предоставляемых населению, потому как влияет на общие экономические показатели предприятий.
Приставы напоминают, что к должникам применяются меры принудительного взыскания. Например, арест имущества, ограничение права выезда за границу и выселение в менее благоустроенное жилье. Если же у должника нет возможности расплатиться, то должник может обратиться в суд за отсрочкой или рассрочкой платежа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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