Глава Ижевска попросил автовладельцев следить за графиком уборки снега
Глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил объезд города вместе с общественниками. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Из-за постоянно припаркованных машин гостевые стоянки не чистились с начала зимы. От этого - заужение дороги», - написал он, убедительно попросив ижевчан внимательно отнестись к графику уборки снега и вовремя переставлять автомобили на время работ .
Как одно из самых проблемных мест глава Ижевска отметил улицу Воровского от Советской до Ленина, а в комментариях к посту ижевчане попросили убрать сугробы на обочине дороги.
С подробным графиком работ по уборке снегу можно ознакомиться на сайте Администрации Ижевска.
Также на сайте сообщается, что ижевские дорожники совместно с ГИБДД будут устанавливать личности водителей, чьи машины мешают уборке снега, и просить автовладельцев оперативно убирать свои транспортные средства. В случае отказа автомобили будут переставлять с помощью эвакуаторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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