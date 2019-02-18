2019-02-18T06:53:32+03:00
Недвижимость

Глава Ижевска попросил автовладельцев следить за графиком уборки снега

Вместе с общественниками он побывал на проблемных улицах города
Ардашева Екатерина
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Зима на дорогах ИжевскаЗима на дорогах ИжевскаФото: Архив КП
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Глава Ижевска Олег Бекмеметьев совершил объезд города вместе с общественниками. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Из-за постоянно припаркованных машин гостевые стоянки не чистились с начала зимы. От этого - заужение дороги», - написал он, убедительно попросив ижевчан внимательно отнестись к графику уборки снега и вовремя переставлять автомобили на время работ .

Как одно из самых проблемных мест глава Ижевска отметил улицу Воровского от Советской до Ленина, а в комментариях к посту ижевчане попросили убрать сугробы на обочине дороги.

С подробным графиком работ по уборке снегу можно ознакомиться на сайте Администрации Ижевска.

Также на сайте сообщается, что ижевские дорожники совместно с ГИБДД будут устанавливать личности водителей, чьи машины мешают уборке снега, и просить автовладельцев оперативно убирать свои транспортные средства. В случае отказа автомобили будут переставлять с помощью эвакуаторов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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