Ижевскому хоккейному клубу «Ижсталь» в этом сезоне исполняется 60 лет
В честь своего 60-летнего юбилея 28 апреля 2019 года «Ижсталь» организует насыщенную праздничную программу в Ледовом дворце. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.
Воспитанников школы хоккея в этот день будут ожидать мастер-классы с хоккеистами и ветеранами клуба. Также состоятся пресс-конференция, автограф-сессия с ижсталевцами всех поколений, состязание групп подержки и акция «Ледовая раскраска».
Пройдут и два захватывающих матча: «Звезды Ночной лиги» vs «Сборной «Золотой шайбы» и «Ветераны «Ижстали» vs «Ветераны «Прогресса».
Вход на праздник планируется организовать свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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