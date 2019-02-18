Ижевскому хоккейному клубу «Ижсталь» в этом сезоне исполняется 60 лет

СЕГОДНЯ 07:15 2019-02-18T07:15:07+03:00

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В честь своего 60-летнего юбилея 28 апреля 2019 года «Ижсталь» организует насыщенную праздничную программу в Ледовом дворце. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба.

Воспитанников школы хоккея в этот день будут ожидать мастер-классы с хоккеистами и ветеранами клуба. Также состоятся пресс-конференция, автограф-сессия с ижсталевцами всех поколений, состязание групп подержки и акция «Ледовая раскраска».

Пройдут и два захватывающих матча: «Звезды Ночной лиги» vs «Сборной «Золотой шайбы» и «Ветераны «Ижстали» vs «Ветераны «Прогресса».

Вход на праздник планируется организовать свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU