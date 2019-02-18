Онкодиспансер Удмуртии провел день открытых дверей
День открытых дверей прошел в Онкологическом диспансере Удмуртии 16 февраля. Об этом сообщил на свой странице «ВКонтатке» главный врач больницы Никита Свирин.
Всего на прием пришли 202 человека. Не явились лишь 15 предварительно записавшихся пациентов.
В ходе мероприятия у нескольких жителей республики, посетивших День открытых дверей, выявили рак кожи и рак молочной железы.
В дальнейшем подобные акции планируется проводить не реже раза в квартал.
Помимо этого, Никита Свирин рассказал о встрече под названием «Рак не приговор, а диагноз», состоявшейся в этот же день на базе Зоопарка Удмуртии в рамках проекта «Прогулка с врачом». Он поблагодарил организаторов и отметил важность своевременного информирования жителей республики о профилактике онкологических заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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