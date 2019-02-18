2019-02-18T11:03:22+03:00
Общество

Удмуртия оказалась в рейтинге российских регионов по качеству жизни

Республика заняла 43 место
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В сети появился рейтинг российских регионов по качеству жизни, который составлялся на основе 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, а также социальной сферы. Исследование проводили РИА Новости.

При исследовании были использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России ЦБ и другие открытые источники.

Удмуртия оказалась на 43-м месте с рейтинговым баллом 46.506, при этом в 2017 году в том же рейтинге республика была на 36-м месте. На первом месте Москва (77.371 балла), Санкт-Петербург и Московская область, а на последнем Кабардино-Балкария (34.148 балла), Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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