2019-02-18T11:57:10+03:00
Происшествия

Мужчине, который пытался изнасиловать девушку в Удмуртии, вынесли приговор

Он признал свою вину
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии мужчине, который пытался изнасиловать 19-летнюю девушку, вынесли приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 19 августа 2018 года, пьяный мужчина подошел к знакомой 19-летней девушке схватил ее за шею повалил на землю и стал наносить удары. Но девушка в ответ много раз ударила преступника, мужчина убежал с места преступления, - сообщает ведомство.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину. Учитывая все обстоятельства суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на два года четыре месяца с отбыванием в колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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