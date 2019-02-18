«Удмуртнефть» подтвердила энергоэффективность производства
Компания «Удмуртнефть» подтвердила энергоэффективность производства. Так, недавно на предприятии прошел ресертификационный аудит системы энергоменеджмента на соответствие международному стандарту ISO 50001:2011.
Были проверены документация и компетенции персонала в подразделениях с наиболее энергоёмкими процессами. Специалист ООО ССУ «ДЭКУЭС» посетила цеха Ижевского и Киенгопского месторождений, а также основные производственные управления.
Аудит подтвердил, что на предприятии создана рациональная система энергоменеджмента, которая успешно функционирует и имеет потенциал для совершенствования.
В 2018 году «Удмуртнефть» сэкономила 55 млн кВт*ч. (с учётом мероприятий прошлых лет). Наибольший эффект достигнут благодаря остановке нерентабельного фонда, проведению ремонтно-изоляционных работ по ограничению водопритока скважины, а также применению насосных агрегатов с более высоким коэффициентом полезного действия и другие.
В рейтинге энергоэффективности дочерних предприятий «Роснефти» в 2018 году «Удмуртнефть» - в пятёрке лидеров.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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