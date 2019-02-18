За январь 2019 года Регоператор в Удмуртии вывез более 20 тысяч тонн мусора

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-18T15:03:19+03:00

На данный момент на установку контейнерных площадок требуется 433 млн рублей

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В Удмуртии Регоператор по обращению с ТКО за январь 2019 года вывез более 20 тонн мусора (в 2017-м - 10 тысяч 389 тонн). Об этом сообщил директор регоператора, компании «Спецавтохозяйство» Иван Маринин на аппаратном совещании 18 февраля.

На данный момент республике необходимо 433 миллиона рублей на установку 5,6 тысячи контейнерных площадок.

- За три года нам необходимо дополнительно установить 5,6 тыс. контейнерных площадок - это 17,37 тыс. мусорных контейнеров, - сообщил Иван Маринин.

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ИСТОЧНИК KP.RU