2019-02-18T15:03:19+03:00
Общество

За январь 2019 года Регоператор в Удмуртии вывез более 20 тысяч тонн мусора

На данный момент на установку контейнерных площадок требуется 433 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Регоператора УдмуртииФото: пресс-служба Регоператора Удмуртии
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В Удмуртии Регоператор по обращению с ТКО за январь 2019 года вывез более 20 тонн мусора (в 2017-м - 10 тысяч 389 тонн). Об этом сообщил директор регоператора, компании «Спецавтохозяйство» Иван Маринин на аппаратном совещании 18 февраля.

На данный момент республике необходимо 433 миллиона рублей на установку 5,6 тысячи контейнерных площадок.

- За три года нам необходимо дополнительно установить 5,6 тыс. контейнерных площадок - это 17,37 тыс. мусорных контейнеров, - сообщил Иван Маринин.

Сколько еще дополнительных мусорных контейнеров установят в частном секторе Ленинского района Ижевска (подробнее).

С 1 февраля 2019 года в Удмуртии началась рассылка квитанций за услугу «обращение с ТКО». Разбираемся, как правильно «читать» квитанцию (подробнее).

Регоператор рассказал, сколько не хватает контейнерных площадок, чтобы наладить график вывоза мусора в Удмуртии (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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