В бывшем корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся сервисный центр и офисы
В бывшем инженерном корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся офисы и сервисный центр. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития республики Константин Сунцов на аппаратном совещании у главы Удмуртии.
Здание перестали использовать в 2006 году и ежегодное содержание корпуса обходилось в 3,5 млн рублей убытков. После того, как здание законсервировали убытки снизились до 800 тысяч рублей.
В конце 2018 года Корпорация развития заключила соглашение с ООО «Техно Парк», согласно которому компания вложит 107 млн рублей в капремонт. Таким образом часть помещений останется инвестору, часть перейдет в собственность республики.
К концу 2019 года корпус должен превратиться в офисное здание с круглосуточной охраной и парковкой на 230 мест под видеонаблюдением.
Первый арендатор уже нашелся - с 1 августа на территории здания откроется сервисный центр крупной компании.
- За этого арендатора мы бились вместе с экономическим блоком. Он выбирал между рядом регионов, мы предложили наилучшие условия, - пояснил гендиректор Корпорации развития Удмуртии.
Республика ожидает получать прибыль 1,9 млн рублей со сдачи помещений арендатору, почти 19 млн рублей НДФЛ и прибыль с налогов на имущество, землю и недвижимость.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
12 Международный фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске. Когда он пройдет и где приобрести билеты, читайте по ссылке.
Внимание! В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается усиление северного ветра. Как долго продлится такая погода, читайте по ссылке.
Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе «Лучший папа»! Подробнее по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»