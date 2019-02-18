В бывшем корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся сервисный центр и офисы

СЕГОДНЯ 13:53 2019-02-18T15:05:14+03:00

Здание не эксплуатировалось с 2006 года

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В бывшем инженерном корпусе ижевского завода «Буммаш» появятся офисы и сервисный центр. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития республики Константин Сунцов на аппаратном совещании у главы Удмуртии.

Здание перестали использовать в 2006 году и ежегодное содержание корпуса обходилось в 3,5 млн рублей убытков. После того, как здание законсервировали убытки снизились до 800 тысяч рублей.

В конце 2018 года Корпорация развития заключила соглашение с ООО «Техно Парк», согласно которому компания вложит 107 млн рублей в капремонт. Таким образом часть помещений останется инвестору, часть перейдет в собственность республики.

К концу 2019 года корпус должен превратиться в офисное здание с круглосуточной охраной и парковкой на 230 мест под видеонаблюдением.

Первый арендатор уже нашелся - с 1 августа на территории здания откроется сервисный центр крупной компании.

- За этого арендатора мы бились вместе с экономическим блоком. Он выбирал между рядом регионов, мы предложили наилучшие условия, - пояснил гендиректор Корпорации развития Удмуртии.

Республика ожидает получать прибыль 1,9 млн рублей со сдачи помещений арендатору, почти 19 млн рублей НДФЛ и прибыль с налогов на имущество, землю и недвижимость.

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ИСТОЧНИК KP.RU